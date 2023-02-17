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В Новосибирске удаляют мелкие опухоли головного мозга с помощью «Третьего глаза»

Фото В Новосибирске удаляют мелкие опухоли головного мозга с помощью «Третьего глаза»
Фото В Новосибирске удаляют мелкие опухоли головного мозга с помощью «Третьего глаза»

Фото предоставлено: vk.com/meshalkinclinic

В Новосибирске Центр Мешалкина в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получил специальный высокоточный аппарат для УЗИ открытого мозга.

В Новосибирске нейрохирурги теперь могут удалять даже самые мелкие опухоли головного мозга с ювелирной точностью. В этом им помогает новейшее оборудование, полученное клиникой в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Специальный высокоточный аппарат для УЗИ открытого мозга в нейрохирургии «Третий глаз» позволяет врачу во время операции видеть полную картину контрольной области мозга на глубину до 7 см. На сегодняшний день это единственный подобный аппарат в регионе.

Фото В Новосибирске удаляют мелкие опухоли головного мозга с помощью «Третьего глаза» 2

По словам зав. нейрохирургическим отделением НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Павла Семина, скоро такие аппараты будут использоваться при каждой операции на мозге. Пока же этот метод имеет решающее значение для удаления маленьких метастазов или каверном мозга, которые находятся в глубоких тканях, обнаружения остаточной опухолевой ткани и контроля состояния сосудов головного мозга, в том числе в самой опухоли. Важно также, что он позволяет хирургу оценить результат своей работы прямо в операционной.

Напомним, с помощью нового оборудования с начала года в регионе уже было проведено 15 операций.

 

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клиника Мешалкина
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