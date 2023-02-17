Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске осудили капитана ВС РФ за присвоение имущества военного госпиталя на 120 тыс. рублей

Фото В Новосибирске осудили капитана ВС РФ за присвоение имущества военного госпиталя на 120 тыс. рублей
Фото В Новосибирске осудили капитана ВС РФ за присвоение имущества военного госпиталя на 120 тыс. рублей

Фото предоставлено: телеграмм-канал @vtoroiVostochOVS

В Новосибирске капитану ВС РФ дали 2 года условно за вывоз и присвоение имущества военного госпиталя

Обвинительный приговор капитану ВС РФ огласил Новосибирский гарнизонный военный суд. Информация об этом опубликована в официальном телеграмм-канале ведомства.

В ходе следствия было выяснено, что капитан З, воспользовавшись служебным положение вывез из военного госпиталя и присвоил некое «вещевое имущество» на сумму 120 тыс. рублей.

К моменту вынесения приговора капитан успел возместить причиненный ВС РФ ущерб. В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком также в два года.

Приговор еще не вступил в законную силу. Подробности дела не разглашаются.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
армия
суд
приговор
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8758
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8705
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8331
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
8147
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
8043
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ
7899
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7602
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори