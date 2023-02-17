В Новосибирске осудили капитана ВС РФ за присвоение имущества военного госпиталя на 120 тыс. рублей

Фото предоставлено: телеграмм-канал @vtoroiVostochOVS

В Новосибирске капитану ВС РФ дали 2 года условно за вывоз и присвоение имущества военного госпиталя

Обвинительный приговор капитану ВС РФ огласил Новосибирский гарнизонный военный суд. Информация об этом опубликована в официальном телеграмм-канале ведомства.

В ходе следствия было выяснено, что капитан З, воспользовавшись служебным положение вывез из военного госпиталя и присвоил некое «вещевое имущество» на сумму 120 тыс. рублей.

К моменту вынесения приговора капитан успел возместить причиненный ВС РФ ущерб. В итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком также в два года.



Приговор еще не вступил в законную силу. Подробности дела не разглашаются.