Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирской области поймали инспектора ГИБДД с наркотиками

Фото В Новосибирской области поймали инспектора ГИБДД с наркотиками
Фото В Новосибирской области поймали инспектора ГИБДД с наркотиками

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском инспекторы ГИБДД задержали своего коллегу с наркотиками.

В среду, 15 февраля, в рабочем поселке Краснообск сотрудники ГИБДД задержали своего 24-летнего коллегу, у которого в машине обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, инспекторы остановили автомобиль подозреваемого коло дома на улице Восточной. За рулем оказался инспектор ДПС, а в салоне Мазды нашли два пакетика с каннабисом весом около 6 граммов.

«По данному факту руководством регионального Главка МВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», – сообщили полиции.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске участковый уполномоченный полиции подозревается в получении взятки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8718
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8666
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8280
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
7916
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
7873
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7584
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори
7537
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ