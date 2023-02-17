В Новосибирской области поймали инспектора ГИБДД с наркотиками

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском инспекторы ГИБДД задержали своего коллегу с наркотиками.

В среду, 15 февраля, в рабочем поселке Краснообск сотрудники ГИБДД задержали своего 24-летнего коллегу, у которого в машине обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, инспекторы остановили автомобиль подозреваемого коло дома на улице Восточной. За рулем оказался инспектор ДПС, а в салоне Мазды нашли два пакетика с каннабисом весом около 6 граммов.

«По данному факту руководством регионального Главка МВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», – сообщили полиции.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске участковый уполномоченный полиции подозревается в получении взятки.