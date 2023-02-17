В Новосибирской области в 2022 году число попыток детского суицида выросло на 24%

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В Новосибирске с каждым годом все больше детей пытаются покончить с собой.

Если в Новосибирской области в 2021 году детский омбудсмен по НСО Надежда Болтенко сообщала о гибели 15 детей в результате суицида, то в прошлом году добровольно ушел из жизни уже 21 ребенок. А количество попыток суицида выросло со 129 до 147. Об этом во время итогового заседания коллегии сообщил прокурор региона Александр Бучман.

Еще два года назад предлагалось заняться решением этой проблемы посредством создания безопасного пространства для детей и молодежи и совершенствования системы первичного психиатрического мониторинга проблемных подростков. Александр Бучман предложил активизировать эту работу.

Напомним, в декабре прошлого года Новосибирск потрясла новость о самоубийстве 16-летней студентки одного из колледжей, которая свела счеты с жизнью после того, как ее отчислили и попросили покинуть студенческое общежитие.

Также в 2022 году выросло количество преступлений, совершённых с участием подростков, находящихся в состоянии опьянения.