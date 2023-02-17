Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области в феврале стали чаще болеть COVID-19

Фото В Новосибирской области в феврале стали чаще болеть COVID-19
Фото В Новосибирской области в феврале стали чаще болеть COVID-19

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

У жителей Новосибирска ковид преимущественно сопровождается типичными симптомами ОРВИ и гриппа.

Роспотребнадзор предупреждает жителей Новосибирской области о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

По данным статистики, в феврале в регионе отмечается незначительное увеличения уровня заболеваемости ковидом. В среднем, сначала года регистрируется порядка 400 случаев первичной постановки диагноза в неделю. Еженедельный прирост составляет от 1 до 12 случаев. Специалисты отмечают, что болезнь обычно протекает в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не планируется.

Симптомы наиболее распространенного сейчас в Новосибирской области штамма COVID-19 сходны с симптомами ОРВИ и гриппа: температура, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, иногда расстройство ЖКТ.

Для тех, кто не хочет болеть, в регионе доступна вакцинация без укола. В Новосибирской области можно привиться от COVID-19 интраназальной вакциной. Атомайзеры – специальные распылители для ее введения вакцины приобретены за счет регионального бюджета.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
Ковид
профилактика
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8758
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8705
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8331
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
8147
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
8043
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ
7899
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7602
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори