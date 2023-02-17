В Новосибирской области в феврале стали чаще болеть COVID-19

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

У жителей Новосибирска ковид преимущественно сопровождается типичными симптомами ОРВИ и гриппа.

Роспотребнадзор предупреждает жителей Новосибирской области о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

По данным статистики, в феврале в регионе отмечается незначительное увеличения уровня заболеваемости ковидом. В среднем, сначала года регистрируется порядка 400 случаев первичной постановки диагноза в неделю. Еженедельный прирост составляет от 1 до 12 случаев. Специалисты отмечают, что болезнь обычно протекает в легкой форме, поэтому введение дополнительных противоэпидемических мер не планируется.

Симптомы наиболее распространенного сейчас в Новосибирской области штамма COVID-19 сходны с симптомами ОРВИ и гриппа: температура, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, иногда расстройство ЖКТ.

Для тех, кто не хочет болеть, в регионе доступна вакцинация без укола. В Новосибирской области можно привиться от COVID-19 интраназальной вакциной. Атомайзеры – специальные распылители для ее введения вакцины приобретены за счет регионального бюджета.