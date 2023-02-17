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В Новосибирской области жители пожаловались на сильную вонь

Фото В Новосибирской области жители пожаловались на сильную вонь
Фото В Новосибирской области жители пожаловались на сильную вонь

Фото: pexels.com

Под Новосибирском жители ощутили неприятных запах 17 февраля.

В Городе Оби и в новосибирском Толмачево в пятницу, 17 февраля, люди ощутили резкий и неприятных запах. Об этом сообщила местная жительница Зинаида «МК в Новосибирске».

По её словам, на улице стоит смрадных запах, напоминающий свинарник или курятник.

«Вышла из дома буквально на несколько минут, вонь стоит неимоверная. До тошноты просто», — рассказала она.

Отметим, что жители пригорода Новосибирска уже не в первый раз жалуются на вонь, которую ощущают и пассажиры международного аэропорта Толмачево.

Источником такого запаха может быть свинокомплекс, расположенный как раз неподалеку от воздушной гавани, либо птицефабрика или коровник.

Как ранее писал Сиб.фм, специалисты мэрии Новосибирска назвали свою версию нестерпимого запаха в городе.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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