В Новосибирской области жители заметили перебегающих дорогу лосей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области сняли перебегающих лосей дорогу.

Жители Новосибирской области заметили на дороге лосей, которые ее перебегали. Животные переходили дорогу под знаком, который предупреждает автомобилистов о появлении копытных. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Шестернин напомнил, что за рулем необходимо быть бдительным и внимательно следить за дорогой, так как зачастую животные резко выбегают на проезжую часть.

«Лоси не переходят дорогу там, где знаки. Знаки устанавливают там, где переходят лоси. Им не нужно оглядываться, бить копытами по кнопкам или провожать взглядом невнимательность. К тому же лось не реагирует на свет в красном и зелёном диапазоне волн. Бремя ответственности лежит на водителях», — объяснил Евгений Шестернин.

По информации Минприроды, в Новосибирской области с начала года погибло 13 лосей.

Как ранее писал Сиб.фм, на трассе под Новосибирском водитель насмерть сбил лосиху у знака "Дикие животные".