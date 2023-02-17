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общество

В забайкальской колонии заключенные начали выращивать грибы

Фото В забайкальской колонии заключенные начали выращивать грибы
Фото В забайкальской колонии заключенные начали выращивать грибы

Freepik, authors: lensblur

В колонии строгого режима № 1 Забайкальского края заключенные начали выращивать грибы вешенки.

В исправительной колонии строгого режима № 1 в городе Нерчинске Забайкальского края заключенные начали выращивать грибы вида вешенки обыкновенные. По словам осужденного Юрия Русинова, они выращивают вешенки с начала этого года, пишет zabnews.

«Уже удалось снять две партии. Я никогда этим не занимался, но сейчас мне нравится», — отметил он.

Кроме того, осужденным предоставили целый список методических рекомендаций по производству грибов: они смешивают семена с соломой, помещают их в тёплое и влажное здание и ждут урожая.

Напомним, в новосибирской колонии заключенные нарисовали кроликов.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

грибы
колония
осуждённые
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