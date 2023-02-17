Жителей Новосибирска ждет магнитная буря 18 февраля

Фото: freepik
В Новосибирске предупреждают о магнитной буре 18 февраля.
В субботу, 18 февраля, в Новосибирске прогнозируется магнитная буря. Об этом сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты отметили, что мощность бури составит пять баллов, а ожидается с 9 до 12 часов.
Кроме этого, они предупреждают метеозависимых людей о возможном плохом самочувствии и рекомендуют заняться спортом.
Как ранее писал Сиб.фм, опубликован прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске.
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