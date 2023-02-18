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Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека

Фото Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
Фото Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека

Telegram-канал «Нейросеть видит»

Нейросеть создала антропоморфный образ Новосибирска.

Популярная нейросеть Midjourney работает над созданием антропоморфных образов крупных российских городов. Каждый из них представлен на ее картинах в виде человека, в портрете которого сосредоточены черты местного колорита. Посмотреть на творения искусственного разума можно в Телеграмм-канале «Нейросеть видит».

Среди прочих, созданных сетью «портретов мегаполисов», оказался и «мальчик-Новосибирск».

Сеть сделала рисунок в стиле готического фэнтези. Новосибирск представился ей похожим на мальчика лет 10, который судя по антуражу мог бы быть наследником какого-нибудь славного русского княжеского рода.

Фото Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека 2

Улан-Удэ предстал в образе воина, изображенного на фоне пагод. Москва выглядит, точно русская княжна, а Петербург — как грозный викинг.

Напомним, нейросеть Midjourney генерирует картинки на основе текстовой информации. Некоторые ее рисунки не уступают произведениям художников. Портрет «Мальчика-Новосибирска», как и изображения других городов появились в результате попытки представить, как бы выглядели крупные российские города, будь они живыми людьми.

Мнения новосибирцев относительно видения нейросети разошлись. Одним понравилась ее креативность, другие же сочли портрет слишком абстрактным.

Напомним, раньше нейросеть уже представляла столицу Сибири в образе потомка индейцев.

 

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