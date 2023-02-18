Одна капля крови расскажет все о вашем здоровье: новосибирские ученые рассказывают о новых методах диагностики

Фото и видео: Сиб.фм

Очередная история цикла «Будущее российской науки», рассказывающего о том, над чем работают молодые новосибирские ученые, посвящена медицине. Какой метод позволит избавить мир от инфарктов и инсультов, научившись «ловить» еще в молодости причину этих сосудистых катастроф, рассказывает один из разработчиков новой технологии.

Статистика неумолима: причиной практически половины смертей от болезней являются сердечно-сосудистые заболевания, которым в экономически развитых странах подвержен в среднем каждый четвертый житель. При этом, сердечно-сосудистые болезни с каждым годом «молодеют». Медики всего мира уже давно бьются в поисках решения этой проблемы. И новосибирские ученые, в том числе.

Героиня нашего сюжета работает не в научной лаборатории, а в клинической — в НИИ терапии и профилактической медицины. Это филиал Института Цитологии и генетики СО РАН. Сюда, в поликлинику, приходят обычные пациенты – новосибирцы и жители области, чтобы попасть на прием к врачу или сдать кровь на анализ. С этими анализами и работает потом молодой ученый.

«Интереснее науки ничего не представляю», — так говорит сегодня о своей работе зав. отделением клинико-биохимических и молекулярно-генетических методов исследований кандидат медицинских наук Виктория Шрамко. А ведь когда-то дочь федерального судьи и провизора городской больницы города Братска видела себя в совершенно другой профессии.

«Долгое время я считала, что пойду по стопам отца, стану юристом — судьей или адвокатом. Но после того, как папа однажды, когда я училась уже в старших классах школы, разрешил мне поприсутствовать на заседании суда, я поняла, что это не мое», — вспоминает Виктория Сергеевна.

И добавляет, что интерес к профессии врача в детстве все-таки тоже был, так как мама работала в больнице, и работу врачей девочка видела с малых лет: «Мне с детства нравилось лечить, реанимировать кукол и другие игрушки». Так в итоге и победило «мамино» направление: окончив школу, Виктория поступила в Новосибирский государственный медицинский университет.

Но и тогда о большой науке еще не было и речи, будущего ученого больше привлекала практика, хотелось помогать людям «здесь и сейчас».

«Будучи студентами, мы иногда обменивались мнениями, кто куда пойдет после завершения обучения. Кто-то целенаправленно хотел идти учиться в аспирантуру, а я при этом думала: это же очень скучно, как можно этого хотеть?», — продолжает Виктория Шрамко.

Интерес к науке проснулся, когда будущий ученый впервые попала в лабораторию НИИ терапии и профилактической медицины. По ее словам, именно этот фактор стал для нее определяющим, так как в Институте сочетаются отличная материально-техническая база и высокий интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава.

Кроме того, Виктория считает, что ей очень повезло с научным руководителем и коллективом: «Они показали мне науку с другой стороны. Я никогда не думала, что это может быть настолько интересно и увлекательно. Мозг работает постоянно, эта деятельность никогда не дает мозгу скучать».

А когда она стала углубляться в тему собственного исследования, интерес еще усилился: «Когда я поняла, для чего я это делаю, мне стало по-настоящему интересно, и диалог с руководителем вышел на другой уровень — и ей со мной стало интересно общаться, и я уже понимала, что она от меня хочет».

Сегодня Виктория Шрамко и ее коллеги пытаются разобраться в природе и механизмах возникновения атеросклероза, который, в свою очередь, и является причиной сосудистых катастроф.

«Мы изучаем адипокины – они более известны как гормоны жировой ткани, — рассказывает о своих исследованиях ученый. — Известно, что при избыточном весе и ожирении жировая ткань синтезирует большое количество адипокинов, и их дисбаланс приводит к развитию системного воспаления, который способствует развитию и прогрессированию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Мы изучаем адипокины, чтобы понять, как образуются атеросклеротические бляшки, а также, чтобы понять патогенез атеросклероза в целом. Мы изучаем, как можно воздействовать на адипокины, чтобы не возникал этот каскад, приводящий к серьезным заболеваниям».

Для этих исследований берется кровь пациента. По словам Виктории, для анализа по 15 показателям ученым достаточно всего одной капли крови. «Обычно для анализаторов, которые сейчас есть во всех больницах, надо сдавать больше крови. А мы, наоборот, из одной капельки крови стараемся «выжать» максимум информации. Существует достаточно большое количество показателей, которые могут приводить к атеросклерозу и другим заболеваниям. Но раньше не было технической возможности их определить. Сейчас у нас есть высокопроизводительная аппаратура, которая позволяет посмотреть все эти данные», — говорит исследователь.

И добавляет, что показателей крови, с которыми работают они, пока что нет в тех бланках биохимического анализа крови, которые выдаются пациентам обычных поликлиник и медицинских центров в настоящее время.

Чтобы метод, который испытывают новосибирские ученые, был еще понятнее непосвященному, Виктория приводит житейский пример.

«В организме человека есть как бы разные розеточки: одна розеточка – тройная, другая – двойная, третья – одинарная. А реактивы, которые мы создаем –это своего рода штекеры. Исследования крови позволяют нам посмотреть: если подошли какие-то штекеры к какой-то к розетке, значит, есть этот показатель в организме, если не подошел – такого показателя у человека нет. Анализируя, какие «штекеры» подходят к каким «розеточкам», мы можем понять, какие «розетки» приводят к тому или иному заболеванию», — объясняет она.

А, чтобы понять, когда и как запускается патологический механизм, поймать момент самого его начала, ученые обследуют группы новосибирцев и жителей области, начиная с 25-летнего возраста.

Это нужно для того, чтобы научиться на еще более ранних стадиях выявлять предрасположенность к болезни и вовремя реагировать.

Новосибирские исследователи считают свою работу кирпичиком фундамента, который закладывает вся мировая наука для разработки новых методов лечения и диагностики.

«Отличие и новизна нашего исследования – изучение широкого комплекса этио-патогенетических факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний на пациентах Сибирского региона. Поскольку высокая распространенность факторов риска в Сибири связана не только с климатогеографическим стрессом у сибиряков, но и с особенностями их белково-жирового типа питания, бедного витаминами.

И в сравнении с мировыми данными, будет понятно, идентичны механизмы возникновения болезней, или у каждого региона своя особенность. Свои результаты мы внедряем в раннюю диагностику ишемической болезни сердца в Новосибирской области. Чем больше будет доказательная база, тем быстрее этими данными смогут пользоваться во всем мире», — замечает Виктория Шрамко.

«Кроме того, в своих исследованиях мы смотрим не только биохимические показатели, но и генетические. Возможно, они помогут раскрыть какую-то новую сторону заболевания, которую раньше мы еще не исследовали», — говорит она.

В прошлом году молодой ученый выиграла грант Президента РФ на изучение биохимических показателей крови. «Нам дали 2 года на подтверждение или опровержение наших гипотез», — поделилась она.

Как и большинство ученых, Виктория влюблена в свою профессию, и на вопрос, без чего не может обойтись ни дня, не задумываясь отвечает: «Любой ученый не может обойтись ни дня без того, чтобы думать. Моя голова постоянно занята какими-то мыслями, проблемами, размышлениями. И днем, и ночью, и на работе, и на досуге, и в выходные, и в отпуске. Постоянно. У меня муж сначала удивлялся, когда я могла среди ночи вдруг проснуться, встать и пойти что-то записать. Сейчас уже привык. К тому же, хорошо, что теперь смартфоны всегда под рукой», — улыбается она.

Именно поэтому, вспоминает молодая женщина, «когда десять лет назад с рождением дочери надо было принять непростое решение – взять декретный отпуск и остаться с ребенком, но тогда я потеряю год-два в своем обучении, либо отдать ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам, но продолжать карьеру, я выбрала ребенка. Потому что знала, что обязательно вернусь к работе. Хотя моя мама тогда серьезно переживала, думала, что я так и останусь домохозяйкой. Но мне за время этого отпуска еще больше хотелось что-то узнавать, к чему-то стремиться. И я с новыми силами поступила уже сюда».

Кстати, Виктория очень благодарна семье за поддержку и очень это ценит: «Муж не связан с наукой, работает совсем в другой сфере, но то, насколько он понимает и поддерживает меня, это дорогого стоит. Поэтому по-настоящему отдыхаю я только в кругу своей семьи. И не важно, будет это дома, или мы куда-то поедем».

А на вопрос, чего бы она хотела добиться в науке, полушутя отвечает, что была бы рада получить звание академика Российской академии наук. Ведь, как говорится, плох тот солдат, что не хочет стать генералом. И поясняет: «Это звание просто так никому не дают. И, если дадут, значит, я действительно достигну каких-то значимых результатов».

Именно об этом, о значимых результатах, лучше всего, наверное, по словам молодого ученого, сказала ее 10-летняя дочь. «Когда в школе им дали задание рассказать о профессии родителей, я ее спросила: ты знаешь, в чем заключается моя работа? Она знает, что я врач, что я работаю в научном институте. И дочь ответила: вы пытаетесь улучшить мир. Я говорю: как это? Вы пытаетесь понять природу заболевания, чтобы люди меньше болели, чтобы все жили долго», — приводит ответ ребенка Виктория Шрамко.

Лучше, наверное, и не скажешь. Перед тем, как отправляться навстречу новым открытиям, желаем молодому ученому, чтобы удалось достичь всех поставленных целей. И верим, что это непременно произойдет.