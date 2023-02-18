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Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России

Фото Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
Фото Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Владелец IKEA продает магазин в Новосибирске и весь пакет российской собственности.

Шведская Ingka Group, владелец сети IKEA и торговых центров «Мега», ищет покупателей на весь портфель своей недвижимости. Речь идет 2,3 млн кв. м. Об этом сообщает издание «РБК».

При этом уже нашлись два потенциальных покупателя. Однако, по информации инсайдеров, для сделки еще далеко. Дело в том, что окончательное решение о продаже активов корпорация еще не приняла. Да и в пресс-службе компании эту информацию комментировать отказались, назвав «рыночными слухами», и подчеркнули, что компания сейчас занята работой над безопасностью операций и качеством обслуживания клиентов.

Фото Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России 2

Напомним, Ingka Group владеет в России 14 ТЦ «Мега», гипермаркетами IKEA, а также участками под строительство новых торговых центров общей стоимостью порядка 5 млрд. долларов.

IKEA закрыла свои магазины в нашей стране в марте 2022 года. А в середине июня были выставлены на продажу и 4 завода IKEA.

Однако стоит учесть, что продажа российских активов именно сейчас будет крайне невыгодна для компании, поскольку она потеряет 50% их рыночной стоимости как представитель недружественного государства и еще 10% от суммы сделки должна будет заплатить в бюджет РФ.

Ранее сообщалось, что все сотрудники магазина IKEA Новосибирске будут уволены до 29 декабря 2022 года. Отмечалось также, что после закрытия магазина зарплаты оставшимся сотрудникам выплачивали с задержкой и не в полном объеме, а часть работников вообще не получила расчет.

 

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