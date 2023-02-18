В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей

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В Новосибирске банда подростков запугивает и « ставит на счетчик». жителей сразу нескольких микрорайонов

В Новосибирске подростки из «Ашановской» группировки держат в страхе жителей сразу нескольких микрорайонов в Калининском районе, а также посетителей Торгового центра «Ашан». Они нередко устраивают охоту на прохожих на территории, прилегающей к торговому центру, за что и получили прозвище «Ашановские». Впервые информация о бесчинствах этой подростковой банды появилась в городских пабликах. Горожане сообщают, что молодчики слоняются по улицам толпой, нападают на детей и подростков, пугают взрослых, а тех, кто помладше «ставят на счетчик».

Не дожидаясь помощи правоохранителей, местные жители провели собственное расследование и уже установили личности нескольких членов банды.

Прокуратура Калининского района Новосибирска и отдел полиции №4 «Калининский» начали проверку.

Напомним, раннее сообщалось, что в Новосибирске толпа подростков накинулась на ребенка-инвалида и жестоко избила его. Видео издевательств над умственно отсталым ребенком сняла и выложила в сеть одна из девочек, которая также была в этой компании. Личности нападавших быстро установили.

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