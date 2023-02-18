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В Новосибирске участники фестиваля снежных иглу отправят послание космонавту Анне Кикиной

Фото В Новосибирске участники фестиваля снежных иглу отправят послание космонавту Анне Кикиной
Фото В Новосибирске участники фестиваля снежных иглу отправят послание космонавту Анне Кикиной

Роскосмос, Телеграмм-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске свечами выложат имя космонавта Анны Кикиной

Прямо сейчас в Новосибирске проходит 13-й фестиваль снежных хижин «Иглу 2023 — город эскимосов». В этом году он собрал более 2000 участников из 327 команд, которые захотели помериться мастерством в строительстве снежного жилища эскимосов.

Изюминкой фестиваля в этом году станет импровизированное огненное послание, которое участники решили отправить космонавту Анне Кикиной, которая также родом из Новосибирска. Вечером они составят ее имя из сотни зажженных свечей. Сибиряки надеются, что Анна сможет увидеть это послание из космоса.

Фото В Новосибирске участники фестиваля снежных иглу отправят послание космонавту Анне Кикиной 2

Напомним, Анна Кикина, единственная женщина-космонавт из Новосибирска, участница космических экспедиций МКС-68 / МКС-69. Анна стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на корабле Crew Dragon. 5 октября прошлого года Анна отправилась в очередной космический полет. Сейчас Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин находятся на МКС.

 

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