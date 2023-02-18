В Новосибирске ведущего эксперта Управления дорожного строительства будут судить за взятку

Фото: pixabay.com

Значительный срок грозит эксперту МКУ «Управление дорожного строительства» в Новосибирске: почти полмиллиона стоила подрядчику приёмка технической документации у него.

О завершении расследования уголовного дела в отношении ведущего эксперта дорожного хозяйства ремонта автомобильных дорог Муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС») сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.

«По версии следствия, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый, действуя в корыстных целях, получил взятку в виде денег на общую сумму 285 тысяч рублей из предназначавшихся 425 000 рублей, – сообщили в ведомстве.

– От представителя ООО СУ обвинению ведущего эксперта дорожного хозяйства ремонта автомобильных дорог Муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС») «СибСтрой» и ООО «ДорСиб». Взятка предназначалась за своевременную приемку фигурантом выполненных работ у представляемых взяткодателем организаций, личное составление и проверку производственно-технической документации, с последующим подписанием актов о выполненных работах и справок об их стоимости».

Уже через несколько дней эксперт был задержан оперативниками УФСБ на территории вокзала «Новосибирск-Главный». Данное преступление было квалифицировано по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в крупном размере).

Судьбу уже бывшего внештатного сотрудника ведомства решит суд. Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы и 4 миллиона штрафа. Пока же на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму свыше 3 миллионов рублей. Вину в совершенном преступлении он так не признал.

Напомним, это не первый скандал, который сотрясает дорожную отрасль Новосибирской области. В апреле прошлого года сразу двоих сотрудников ТУАД обвинили в получении взятки на общую сумму более полумиллиона рублей, уголовные дела были также направлены в суд для рассмотрения по существу.