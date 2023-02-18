В Новосибирске жители одной из улиц задыхаются от запаха сероводорода

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В Новосибирске жителей улицы Лазурная уже неделю мучает резкий запах сероводорода.

В Новосибирске жители Октябрьского района пожаловались на резкий запах сероводорода, который появляется по вечерам. Вонь держится уже неделю в районе улица Лазурная. Об этом сообщили спасатели МАСС на своей странице в ВК.

В пятницу, 17 февраля, на место происшествия выезжали специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы. Они взяли несколько проб воздуха, которые будут отправлены на экспертизу.

Любопытно, что сами спасатели заявили, что не ощутили какого-либо неприятного запаха на этой улице.

Напомним, ранее жители Октябрьского района жаловались на неприятный запах около ГПНТБ. Предполагалось, что это было связано с реконструкцией местного коллектора.