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В Новосибирске жители стоквартирного дома-памятника заявили о его разрушении

Фото В Новосибирске жители стоквартирного дома-памятника заявили о его разрушении
Фото В Новосибирске жители стоквартирного дома-памятника заявили о его разрушении

Фото: 2GIS

Жители легендарного стоквартирного дома в Новосибирске заявили, что он разрушится без капитального ремонта.

О плачевном состоянии легендарного федерального памятника заявили его жители. Они говорят, что подрядная компания должна была давно приступить к ремонту, но все сроки сорваны.

«Все течет, все течет. И крыша, и с кровли на фасад, фасад рушится», — рассказала жительница квартиры на 7 этаже 100-квартирного дома Любовь Хужина корреспонденту Atas.info.

Местные жители показывают, как кирпичи буквально вываливаются из стены. Не в лучшем состоянии и фасад легендарного дома, особенно со стороны улицы Сибревкома, где в буквальном смысле торчит строительная сетка.

«Идет частичное обрушение. Фасад дома разрушается, это отражается на его герметичности, далее вода попадает на фундамент. Но поскольку дом памятник, мы надеемся, что федеральные структуры обратят на нас внимание и начнут капитальный ремонт»,

- жалуется ещё один местный житель Александр Сумин.

Как рассказывают местные жители, они уже не верят региональным структурам: дом был включен в программу капремонта по линии областного Фонда модернизации ЖКХ в 2021-2022 году, но по факту дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Напомним, стоквартирный дом ещё известен как «Дом с часами». 80 лет этот механизм работал без перебоев, и он является неотъемлемым атрибутом памятника конструктивизма.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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