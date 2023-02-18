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Житель Новосибирска собирается отправиться «УАЗике» за Полярный круг

Фото Житель Новосибирска собирается отправиться «УАЗике» за Полярный круг
Фото Житель Новосибирска собирается отправиться «УАЗике» за Полярный круг

Скрин видео nsktv.ru

Житель Новосибирска Владимир Ивасенко собирается доехать на машине до острова Белый, что за Полярным кругом.

Житель Новосибирска Владимир Ивасенко решил отправиться в рискованное путешествие к Северному полюсу на обычном «УАЗике». Об этом рассказал ТК «Вести. Новосибирск».

Правда, машину эту он несколько усовершенствовал: вставил двойные стекла для сохранения тепла, установил инвертор, чтобы была возможность включить плиту и чайник. Маршрут Владимир проложил до острова Белый.

Фото Житель Новосибирска собирается отправиться «УАЗике» за Полярный круг 2

«Вторым пилотом» северного автомобиля станет Станислав Летуновский. Мужчины подружились на пространстве интернета и пока лично не встречались. Станислав присоединится к Владимиру в середине пути. Оба любят путешествия и экстрим. Это их и объединило.

Семья во всем поддерживает Владимира. Вместе они уже объехали добрую половину России, о чем свидетельствует путевой дневник.

Теперь же Владимиру предстоит непростой путь по тундре. Это будет уже его пятая экспедиция на Север.

Он намерен отправиться из Новосибирска через Томск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, поселок Приобье, Салехард к полуострову Ямал, а затем до метеостанции имени Попова. Сотни километров по промерзлой тундре, где нет дорог и привычного сервиса.

Для сотрудников станции Владимир решил привезти свежие фрукты, овощи и запчасти для компьютеров. Всего ему предстоит преодолеть 7000 км до острова Белый.

О питании самого путешественника позаботилась супруга Наталья. Первые дни Владимир будет обеспечен домашней «готовкой» из термосов, а потом будет варить самороженные борщи и прочие домашние разносолы.

Сколько Владимир пробудет за Полярным Кругом, не знает даже он сам. Все будет зависеть от капризов погоды.

 

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