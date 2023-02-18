Житель Новосибирска собирается отправиться «УАЗике» за Полярный круг

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Житель Новосибирска Владимир Ивасенко собирается доехать на машине до острова Белый, что за Полярным кругом.

Житель Новосибирска Владимир Ивасенко решил отправиться в рискованное путешествие к Северному полюсу на обычном «УАЗике». Об этом рассказал ТК «Вести. Новосибирск».

Правда, машину эту он несколько усовершенствовал: вставил двойные стекла для сохранения тепла, установил инвертор, чтобы была возможность включить плиту и чайник. Маршрут Владимир проложил до острова Белый.

«Вторым пилотом» северного автомобиля станет Станислав Летуновский. Мужчины подружились на пространстве интернета и пока лично не встречались. Станислав присоединится к Владимиру в середине пути. Оба любят путешествия и экстрим. Это их и объединило.

Семья во всем поддерживает Владимира. Вместе они уже объехали добрую половину России, о чем свидетельствует путевой дневник.

Теперь же Владимиру предстоит непростой путь по тундре. Это будет уже его пятая экспедиция на Север.

Он намерен отправиться из Новосибирска через Томск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, поселок Приобье, Салехард к полуострову Ямал, а затем до метеостанции имени Попова. Сотни километров по промерзлой тундре, где нет дорог и привычного сервиса.

Для сотрудников станции Владимир решил привезти свежие фрукты, овощи и запчасти для компьютеров. Всего ему предстоит преодолеть 7000 км до острова Белый.

О питании самого путешественника позаботилась супруга Наталья. Первые дни Владимир будет обеспечен домашней «готовкой» из термосов, а потом будет варить самороженные борщи и прочие домашние разносолы.

Сколько Владимир пробудет за Полярным Кругом, не знает даже он сам. Все будет зависеть от капризов погоды.