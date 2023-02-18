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Жительница Новосибирска разбилась на байке на Бали и получила множественные переломы черепа

Фото Жительница Новосибирска разбилась на байке на Бали и получила множественные переломы черепа
Фото Жительница Новосибирска разбилась на байке на Бали и получила множественные переломы черепа

Vk.com/act54

Блогерша из Новосибирска разбилась в ДТП на следующий день после приезда на Бали.

Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова получила серьезные повреждения мозга в результате дорожно-транспортного происшествия, жертвой которого она стала в Индонезии, на острове Бали. Информация об этом появилась на странице «АСТ-54» ВК.

Девушка прилетала на остров 11 февраля, но уже на следующий день оказалась на больничной койке с переломом черепа. Родственники Анжелики собирают средства на ее лечение.

Фото Жительница Новосибирска разбилась на байке на Бали и получила множественные переломы черепа 2

Сообщается, что пострадавшая родилась и выросла в Хакассии, в селе Балыкса. В Новосибирск она переехала несколько лет назад, чтобы получить высшее образование в Сибирском государственном университете путей сообщения. После окончания вуза Анжелика начала вести блог в социальных сетях. Кроме того, она занималась продажей разнообразных образовательных курсов.

Побывать на Бали было ее давней мечтой. Осуществить мечту и отправиться, наконец, на остров Анжелику пригласил ее бойфренд. Молодые люди разбились на байке. Парень уцелел, а Анжелика оказалась в реанимации. На фрагменте опубликованного в соцсетях медицинского заключения значится «вдавленный перелом правой височно-теменной кости черепа и перелом лобной кости». Сообщалось, что в течение трех дней Анджелика оставалась без сознания, а лечение, которое назначили ей индонезийские медики, не дает результата.

Сбор средств на лечение Анджелики открыт на ее странице в Instagram*: ms.angimarvel, а также на странице СГУПСА в ВК. Родственники девушки уже заплатили за ее лечение более 1 млн. рублей, ведь один день ее пребывания в клинике обходится семье в 100 000. Им очень нужна помощь.

*Соцсеть, признанная в России экстремистской

 

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