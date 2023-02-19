Под Новосибирском фура MAN насмерть сбила 40-летнего пешехода

Фото УГИБДД по Новосибирской области

В воскресенье, 19 февраля, грузовик MAN насмерть сбил мужчину в Болотнинском районе Новосибирской области.

В Болотнинском районе Новосибирской области грузовой автомобиль MAN сбил пешехода-мужчину. Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 40 лет. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 5:25 утра на трассе "Байкал". Грузовик двигался со стороны Кемерово в направлении Новосибирска.

Пешеход в одежде без светоотражаюших элементов шел про проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм мужчина скончался на метсе.

В настоящее время на месте работают правоохранители, выясняются все подробности ДТП. Также устанавливается личность погибшего.