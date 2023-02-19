Под Новосибирском фура MAN насмерть сбила 40-летнего пешехода

Фото УГИБДД по Новосибирской области
В воскресенье, 19 февраля, грузовик MAN насмерть сбил мужчину в Болотнинском районе Новосибирской области.
В Болотнинском районе Новосибирской области грузовой автомобиль MAN сбил пешехода-мужчину. Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 40 лет. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
ДТП произошло в 5:25 утра на трассе "Байкал". Грузовик двигался со стороны Кемерово в направлении Новосибирска.
Пешеход в одежде без светоотражаюших элементов шел про проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм мужчина скончался на метсе.
В настоящее время на месте работают правоохранители, выясняются все подробности ДТП. Также устанавливается личность погибшего.
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