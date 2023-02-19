Рецепт блинов на Масленицу: 3 способа приготовить безумно вкусные тонкие блины - улетят за минуту

Pixabay.com

Фирменный рецепт блинов есть в каждой семье. На Масличной неделе их достают из закромов. Решили и мы поделиться с вами «золотыми» способами приготовления этого традиционного блюда широкой Масленицы.

Индустрия общественного питания, мягко говоря, расслабила нас и приучила довольствоваться блинами чужого производства. Но в глубине души мы все понимаем, что лучше и вкуснее домашних блинов нет ничего.

Рецептов этого со всех сторон замечательного Масличного блюда — великое множество. Повара утверждают, что хороший блин может испечь только искусный и тренированный профессионал или бабушка, которая всю жизнь занимается выпечкой.

Мы решили оспорить это экспертное мнение и предлагаем вашему вниманию три рецепта 100-процентно удачных блинов, с приготовлением которых справится даже начинающая хозяйка или даже мужчина.

1. БЛИНЫ «ПРОЩЕ ПРОСТОГО»

· Молоко – два с половиной стакана.

· Мука (пшеничная) – полтора стакана.

· Яйцо (куриное) – три штуки.

· Сахарный песок, масло (постное) – по две столовые ложки.

· Соль – по вкусу.

В глубокую посуду складываем поэтапно все указанные ингредиенты и смешиваем. Во-первых, сделаем смесь из молока и яиц, во-вторых, всыпаем муку и в конце вводим масло. Солим, добавляем сахарный песок.

Полученную жидкую массу отправляем настояться полчаса под полотенцем или тканью. Жарим блинчики на хорошо прогретой сковороде, покрытой небольшим слоем масла.

2. БЛИНЫ «СМЕТАННЫЕ ТОНКИЕ»

· Молоко – 2,5 стакана.

· Сметана (любой жирности) – четверть стакана.

· Яйцо – 1 штука.

· Мука – 1 стакан.

· Масло (подсолнечное), сахар – по три стол. ложки.

Всыпаем в ёмкость сахар, вбиваем яйцо, перемешиваем. Вводим сметану. Следом отправим масло, молоко, и, наконец, необходимое количество муки. Хорошо смешиваем при помощи венчика или ложки, не допуская образования комочков. Для готовки блинчиков понадобится сухая сковородка, на которой будем обжаривать их с двух сторон до возникновения румяности.

3. БЛИНЫ «ВЕСЁЛЫЕ ПУЗЫРЬКИ»

· Вода (минеральная газированная) – 2,5 стакана.

· Мука – 1,5 стакана.

· Яйца – 4 штуки.

· Сахар – столовая ложка (или по вкусу).

· Масло (сливочное) – 2 столовые ложки.

· Масло (постное) – 3 столовые ложки.

· Соль – по вкусу.

Половину стакана минералки, яйца, соль и сахарный песок смешиваем в глубокой чаше. Муку всыпаем маленькими частями. Не забываем смешивать компоненты. Растопленное сливочное масло также вливаем в тесто и, наконец, добавляем оставшуюся порцию минеральной воды и постное масло. Должна получиться масса, по консистенции напоминающая ряженку.

Для жарки лучше взять чугунную сковороду и слегка смазать дно растительным маслом. Равномерно распределив тесто по поверхности, жарим блин 50 секунд и переворачиваем, чтобы дать подрумяниться второй стороне.