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В Новосибирске драка пьяного мужчины с автомобилями попала на видео

Фото В Новосибирске драка пьяного мужчины с автомобилями попала на видео
Фото В Новосибирске драка пьяного мужчины с автомобилями попала на видео

Фото и видео из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске камера запечатлела нападение пьяного мужчины на припаркованные во дворе дома автомобили.

Вечером 15 февраля неадекватный мужчина пинал автомобили во дворе дома по улице Лежена 21/7 в Новосибирске. Выходки пьяного гражданина запечатлела камера наблюдения.

Как видно на кадрах, мужчина сначала пытался попасть в подъезд, звоня в домофон. Однако ему никто не отвечает.

Раздосадованный гражданин решил отомстить негостеприимным жильцам, пиная их машины. От ударов на 2 машинах сработала сигнализация.

«В 22:54 какой-то представитель школы «синих» единоборств напал на два припаркованных автомобиля. Огромная просьба, может, кто-то знает этого хулигана», — поделились жильцы дома и попросили опознать мужчину.

Сейчас полиция Новосибирска уже проверяет инцидент, устанавливается личность мужчины.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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