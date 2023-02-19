В Новосибирске создадут беспилотник для доставки грузов весом до 100 кг

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В Новосибирске студенты НГТУ НЭТИ разрабатывают беспилотник, который сможет доставлять грузы до 100 кг в отдаленные районы Сибири и Крайнего Севера.

В Новосибирске авиаконструкторы НГТУ создают беспилотный летательный аппарат для транспортировки грузов на большие расстояния. Ожидается, что грузоподъемность устройства составит до 100 килограмм, а дальность полета — до 500 километров. То есть БПЛА сможет доставлять грузы в самые отдаленные районы Сибири и Крайнего Севера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НГТУ НЭТИ.

Сейчас студенты вуза собирают первый летный образец, рассчитанный на мелкосерийное производство. Глобальная цель авиаинструкторов — создать систему грузоперевозок с использованием беспилотников.

По словам руководителя разработки, профессора кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Ильи Зверкова, для того, чтобы сделать грузоперевозки БПЛА выгодными, нужно разработать хотя бы десяток моделей одного класса.

"Для того чтобы понять как должна работать воздушная логистическая система, нужен хотя бы десяток аппаратов одного класса. Идея родилась из наших предварительных экономических расчетов", — пояснил Зверков.

Он также добавил, что постепенно разработчики планируют увеличивать грузоподъемность дронов. 100 килограммов — это минимум, с которого они начали.