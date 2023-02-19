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В Новосибирской области 40 собак погибли на пожаре в приюте

Фото В Новосибирской области 40 собак погибли на пожаре в приюте
Фото В Новосибирской области 40 собак погибли на пожаре в приюте

Фото: скриншот из тг-канала "Осиротевший"

В Новосибирской области почти 40 собак погибли в результате крупного пожара в приюте для животных 18 февраля.

В Искитимском районе Новосибирской области сгорел частный дом, на территории которого располагался приют для бездомных животных. В результате инцидента погибли около 40 собак, еще несколько десятков псов получили травмы и ожоги.

Сейчас владельцы приюта обращаются за помощью к сибирякам помочь животным деньгами или взять уцелевших собак на передержку.

"Из примерно 40 собак мы забрали 6. Это капля в море, но это целых 6 жизней! 6 собак, которым повезло больше чем остальным", — сообщается в тг-канале "Осиротевший".

Из шести уцелевших животных двое нуждаются в медицинском лечении: во время пожара они находились рядом с горящим домом и получили ожоги дыхательных путей.

Еще несколько собак волонтеры готовы отдать в добрые руки — это Пятнышко, Малыш, Ласка, Азар, Василий Сергеевич и Эмми.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар в частном доме в Искитимском районе распространился на площади 80 квадратных метров. Причиной могла стать неисправность электропроводки.

Из горящего дома была эвакуирована 56-летняя хозяйка и ее 19-летний сын. Женщина госпитализирована в реанимацию из-за отравления угарным газом.

Сообщается, что в приюте содержались около ста животных.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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