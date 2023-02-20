Александр Аксёненко: «Мы понимаем, что без КРТ не будет развития мегаполисов»

Фото предоставлены организаторами форума «Сибирская строительная неделя-2023»

В рамках «Сибирской строительной недели-2023» в Новосибирске состоялась панельная дискуссия на тему «Механизмы комплексного развития территорий. Восстановление новых территорий России», с участием делегации Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Сибирская строительная неделя» впервые стала площадкой для диалога губернатора Новосибирской области и региональных чиновников от строительной отрасли с делегацией Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы РФ в составе председателя комитета Сергея Пахомова, его заместителя Александра Аксёненко, а также членов комитета Ильи Вольфсона и Сергея Колунова.

Строители на практических примерах обсудили с федеральными законодателями те проблемы отрасли, которые субъект не может решить на своем уровне. Например, в регионе пока так и не был реализован ни один проект комплексного развития территорий (КРТ), несмотря на то, что по актуализированному генплану под КРТ определено около 1,5 тысяч гектар земли, что позволяет рассчитывать на объем жилья приблизительно в 15 млн. кв.метров.

«Мы понимаем, что без КРТ не будет развития мегаполисов. В эту программу нужно обязательно вовлекать частный сектор. И здесь есть большой пласт пробелов в законодательстве, о котором нужно говорить. Это актуально для всей страны, а для Новосибирска с его большими объёмами частного сектора в центральных частях города – сверхактуально. Также важно правильно понимать саму суть КРТ, она заложена в названии – вместе с жильем должна строиться необходимая инфраструктура: социальная, транспортная, инженерная. Здесь нам тоже надо законодательно поработать. Другой пласт вопросов связан с освоением промышленной территории, которая для Новосибирска также имеет основополагающее значение. В ближайшее время в строительном комитете Госдумы мы будем их рассматривать. И сегодняшний форум, участие в нём губернатора, министра строительства Новосибирской области и руководителей департаментов нам поможет — мы услышим предложения региона, чтобы потом в рамках комитета их учесть», — прокомментировал смысл дискуссии зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Делегация строительного комитета Госдумы также пообещала рассмотреть возможность проработки механизма для изъятия у недобросовестных застройщиков участков с недостроями, которые уродуют облик городов и не соответствуют виду разрешенного использования участка. Как отметил губернатор Андрей Травников: «Сегодня такого механизма, к сожалению, нет. А пока объёкт не будет достроен, нет возможности даже судиться с застройщиком». Отдельно Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что Государственная Дума РФ никогда не придаст апартаментам, как строящимся, так и уже построенным, статуса жилья.

«Наверное, это самый сложный вопрос на сегодня. Апартаменты строятся не потому, что жилье дороже, а потому что что-то другое на том месте, где их возводят, построить невозможно. Есть ещё ряд причин, по которым мы не сможем дать апартаментам статус жилья. Сегодня наша задача как можно более чётко фиксировать это в законодательстве. Это первое. Второе — мы должны найти такие механизмы и инструменты, которые сделают строительство простым, понятным и выгодным».

Ждем от вас предложений. В законодательстве мы это пропишем, но двигаться надо в сторону «нежилые помещения с возможностью временной регистрации». Мы в этом году всё-таки планируем эту задачу выполнить», — добавил Сергей Пахомов.

Для более тесной координации комитета с субъектом Федерации Сергей Пахомов попросил своего заместителя Александра Аксёненко, представляющего в федеральном парламенте Новосибирскую область, плотнее взаимодействовать со строительным сообществом региона. «Справа от меня сидит мой заместитель по комитету, который представляет вашу территорию. Александр Сергеевич, учитывая, что вопросов много, а регион мощный, я думаю, что нужно подготовить и дать коллегам ответы на все вопросы. И в дальнейшем давайте в онлайн режиме будем работать».