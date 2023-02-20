Чем можно заболеть в общественных местах? Рассказывает инфекционист

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Какие инфекции наиболее распространены в общественных местах? Чем можно заразиться в кафе и ресторанах? Как можно защититься от заражения? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».

Какими болезнями можно заразиться в общественных местах? Наиболее и наименее опасные?

В общественных местах можно заразиться любыми инфекционными заболеваниями: острыми респираторными инфекциями (ОРИ), кишечными инфекциями (ОКИ), при определенных обстоятельствах – инфекциями, передаваемыми половым путем и другими инфекциями с парентеральным механизмом передачи (ВИЧ, гепатиты В и С и т.д.). Возможно заражение трансмиссивной инфекцией, а также паразитозом через укусы насекомых.

Во всех общественных местах общественным субстратом «для всех» будет воздух. Соответственно, наиболее частыми и опасными заболеваниями будут именно инфекции с аэрогенным механизмом передачи — ОРВИ, грипп, ковид, острозаразные корь с ветряной оспой, и менее заразные, но более опасные — менингококковая и пневмококковая инфекции. Чем больше людей встречается в одном закрытом пространстве, тем большая вероятность встречи среди них инфицированного индивида. В общественных местах большая вероятность того, что с воздухом инфицирующие микроорганизмы попадут в дыхательные пути здоровых людей и инфицируют их. Предупредить заражение можно единственным способом – социально дистанцироваться.

Все остальные инфекции общественных мест менее к этим местам «привязаны». Если исходить из фундаментальной микробиологии, остаются инфекции с фекально-оральным механизмом передачи – острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты А и Е, кишечные паразитозы и прочее; контактным – чесотка, ИППП, пиодермии, гемоконтактным, парентеральным (ВИЧ, ВГВ, ВГС); трансмиссивным (клещевые инфекции, малярия). Всплеск трансмиссивных клещевых инфекций можно встретить на фестивалях на природе, но это редкость. Даже в таких местах контактных инфекций будет больше.

Если рассматривать проблему широко, то распространение инфекций с вышеперечисленными механизмами передачи является достаточно управляемым процессом.

Как можно защититься от заражения?

Люди с детства знают методы инфекционной профилактики. Мыть руки перед едой, не есть грязную пищу из немытой посуды, не трогать бродячих животных и насекомых. По мере взросления присоединилось знание о необходимости барьерной контрацепции при половых контактах, а также о том, что важно выбирать тату-салон, где мастера тату знают и выполняют все правила антисептики.

То есть, в любом месте, от моря Лаптевых до торгового центра в Москве – соблюдение банальных правил бытовой противоинфекционной гигиены с высокой долей вероятности убережет человека от заболевания разными неприятными инфекциями.

Чем можно заразиться в местах общественного питания?

В общепите есть риски заразиться инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи. А причиной становится человеческий фактор. На практике эти риски ненамного выше, чем заразиться такими же инфекциями вне общественных мест. Все-таки система контролирующих организаций в совокупности с современными технологиями приготовления и хранения пищи, дезинфекции посуды и инвентаря плюс стремление учреждения сохранить репутацию – работают. Чаще всего посетители общественных мест заражаются от других посетителей, не столь обученных правилам личной гигиены.

Влияет ли путь заражения на степень тяжести болезни?

Влияет умеренно. На тяжесть инфекции влияет много факторов, но более всего инфицирующая доза и состояние макроорганизма.

А вот на лечение – нет. Лечение будет совершенно обычным, согласно степени тяжести, наличию коморбидного фона, возраста и других клинически значимых аспектов.