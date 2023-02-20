Чем можно заболеть в общественных местах? Рассказывает инфекционист

Фото: pixabay.com
Какие инфекции наиболее распространены в общественных местах? Чем можно заразиться в кафе и ресторанах? Как можно защититься от заражения? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».
В общественных местах можно заразиться любыми инфекционными заболеваниями: острыми респираторными инфекциями (ОРИ), кишечными инфекциями (ОКИ), при определенных обстоятельствах – инфекциями, передаваемыми половым путем и другими инфекциями с парентеральным механизмом передачи (ВИЧ, гепатиты В и С и т.д.). Возможно заражение трансмиссивной инфекцией, а также паразитозом через укусы насекомых.
Во всех общественных местах общественным субстратом «для всех» будет воздух. Соответственно, наиболее частыми и опасными заболеваниями будут именно инфекции с аэрогенным механизмом передачи — ОРВИ, грипп, ковид, острозаразные корь с ветряной оспой, и менее заразные, но более опасные — менингококковая и пневмококковая инфекции. Чем больше людей встречается в одном закрытом пространстве, тем большая вероятность встречи среди них инфицированного индивида. В общественных местах большая вероятность того, что с воздухом инфицирующие микроорганизмы попадут в дыхательные пути здоровых людей и инфицируют их. Предупредить заражение можно единственным способом – социально дистанцироваться.
Все остальные инфекции общественных мест менее к этим местам «привязаны». Если исходить из фундаментальной микробиологии, остаются инфекции с фекально-оральным механизмом передачи – острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты А и Е, кишечные паразитозы и прочее; контактным – чесотка, ИППП, пиодермии, гемоконтактным, парентеральным (ВИЧ, ВГВ, ВГС); трансмиссивным (клещевые инфекции, малярия). Всплеск трансмиссивных клещевых инфекций можно встретить на фестивалях на природе, но это редкость. Даже в таких местах контактных инфекций будет больше.
Если рассматривать проблему широко, то распространение инфекций с вышеперечисленными механизмами передачи является достаточно управляемым процессом.
Люди с детства знают методы инфекционной профилактики. Мыть руки перед едой, не есть грязную пищу из немытой посуды, не трогать бродячих животных и насекомых. По мере взросления присоединилось знание о необходимости барьерной контрацепции при половых контактах, а также о том, что важно выбирать тату-салон, где мастера тату знают и выполняют все правила антисептики.
То есть, в любом месте, от моря Лаптевых до торгового центра в Москве – соблюдение банальных правил бытовой противоинфекционной гигиены с высокой долей вероятности убережет человека от заболевания разными неприятными инфекциями.
В общепите есть риски заразиться инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи. А причиной становится человеческий фактор. На практике эти риски ненамного выше, чем заразиться такими же инфекциями вне общественных мест. Все-таки система контролирующих организаций в совокупности с современными технологиями приготовления и хранения пищи, дезинфекции посуды и инвентаря плюс стремление учреждения сохранить репутацию – работают. Чаще всего посетители общественных мест заражаются от других посетителей, не столь обученных правилам личной гигиены.
Влияет умеренно. На тяжесть инфекции влияет много факторов, но более всего инфицирующая доза и состояние макроорганизма.
А вот на лечение – нет. Лечение будет совершенно обычным, согласно степени тяжести, наличию коморбидного фона, возраста и других клинически значимых аспектов.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают