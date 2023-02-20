Эстафета патриотизма прошла в Новосибирске

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

20 февраля в Центральном округе в рамках городской акции «Эстафета патриотизма поколений» прошло торжественное мероприятие «Служить России, Отечеству служить», посвященное Дню защитника Отечества.

Акция «Эстафета патриотизма поколений» стартовала 22 июня 2016 года в Новосибирске. Она продлилась столько же, сколько длилась Великая Отечественная война — 1418 дней. В мае прошлого года был поддержан призыв ветеранов продолжить акцию до 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое отметят в 2025 году. Основными мероприятиями второго этапа акции стали 47 ежегодных патриотических проектов: городские конкурсы и акции, уроки мужества, конференции и семинары.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что эта акция имеет большое значение в патриотическом воспитании молодого поколения:

«Время берет своё, с каждым годом становится всё меньше ветеранов, участников Великой Отечественной войны, блокадников. Сейчас мы видим, насколько мудрым и своевременным был призыв городского совета ветеранов провести "Эстафету патриотизма поколений". Хочется, чтобы память о войне и о цене Победы жила вечно, чтобы эта эстафета продолжалась».

Сегодня представителей старшего поколения, ветеранов воинской службы, участников локальных конфликтов и СВО, ребят из патриотических клубов и учащихся школ и ссузов пригласили на мероприятие в Центральном округе от МКУ «Координационного центра «Активный город» и ресурсного центра общественных объединений Центрального округа.

Ветераны поделились историями о своём пути — о службе Отчизне и защите её интересов. Представитель молодёжного крыла «Бессмертного полка» Дмитрий Кокорин отметил, что молодёжь должна быть готова к активному участию в развитии страны, сохранении памяти поколений и помощи участникам СВО.

«Я здесь потому, что мне нравится движение военно-патриотических клубов. Еще с 10 лет мне это было интересно, и когда представилась возможность записаться, я первым же делом пошел. Я горд за нашу страну, за то, что ее защищали люди, которые спасли нас от фашистских захватчиков, чтобы мы жили спокойно», — поделился юнармеец отряда им. Д. А. Бакурова Матвей Бакланов. Он также добавил, что ребята из его отряда постоянно участвуют в патриотических слётах, памятных митингах, возложениях цветов.

Капитан 1 ранга ВМФ в отставке и командир 150-й бригады ракетных кораблей Виктор Крикунов прослужил на Черноморском флоте 33 года. Он считает, что такие встречи особенно важны в преддверии всенародного праздника — Дня защитника Отечества:

«Нам важно, что мы можем напутствовать молодых. Наша жизнь была посвящена служению Родине: я уже в 17 лет стоял на палубе крейсера, и мы принимали присягу на верность Советскому Союзу, народу страны, и поэтому такое хорошее напутствие ребятам от ветеранов — это очень важно. Все мероприятия «Эстафеты патриотизма поколений» дают ребятам определенный заряд патриотизма, понимания службы и того, что защита Отчизны — наш долг».