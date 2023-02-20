Под Новосибирском ищут новых хозяев 6 собакам из сгоревшего приюта

Фото: Telegram-канал «Осиротевший»

После пожара в приюте под Новосибирском уцелевшим собакам ищут новых хозяев.

Вечером 17 февраля в Искитиме загорелся приют для животных. Около 40 животных погибли, еще 60 получили травмы и ожоги. Выжившим животным ищут новых хозяев. Шестерых собак временно приютили зоозащитники, которые ведут Telegram-канал «Осиротевший». Сейчас им ищут новых хозяев, а также собирают средства на лечение и обеспечение собак.

Двоим собакам нужно лечение в стационаре. Они во время пожара были слишком близко к дому и получили ожоги дыхательных путей.

«Пятнышко (девочка), Малыш (ему сейчас хуже всего, он дедушка уже), Азар (метис лайки, шикарный мальчишка), Ласка (толстенькая девочка, очень переживает), Василий Сергеевич (старичок), Эмми (крупный той-терьер)», — перечисляют собак, которым можно помочь.

Помочь волонтёрам можно, забрав собак к себе — на передержку или насовсем. Также «Осиротевший» собирает средства на лечение тяжело больных питомцев, а также на корм, амуницию, глистогонные препараты, миски и прочее оборудование для собак.

По всем вопросам можно обратиться к Кристине по телефону +7-913-458-09-30. Платёжные реквизиты и более подробная информация также указаны в Telegram-канале.