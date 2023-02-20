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Повышение пенсий в 2023 году: график индексаций всем группам пенсионеров по месяцам

Фото Повышение пенсий в 2023 году: график индексаций всем группам пенсионеров по месяцам
Фото Повышение пенсий в 2023 году: график индексаций всем группам пенсионеров по месяцам

Pixabay.com

Массовая индексация пенсий 1 января 2023 года положила начало череде перерасчётов в сторону увеличения многих выплат пожилым россиянам. С марта текущего года пособия по возрасту будут увеличиваться в индивидуальном порядке по отдельным категориям пенсионеров.

Что ни месяц, то повышение

Январь нового 2023 года ознаменовался самой массовой индексацией пенсий неработающим пенсионерам. Их ежемесячное пособие выросло на 4,8 %.

В феврале текущего года увеличился размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) для всех категорий федеральных льготников. Прибавка составила 11,9 %, что соответствуют уровню годовой инфляции в стране.

Индивидуальное повышение в марте-2023

В марте массовых перерасчётов не запланировано, но есть отдельные категории пенсионеров, которым можно надеяться на увеличение выплат, уверен экономический обозреватель портала Top-RF.ru Дмитрий Данилов:

· для некоторых российских пенсионеров общий размер выплат повысится за счет роста фиксированной выплаты к пенсии;

· пенсии тех, кто переехал на ПМЖ в Северные или приравненные к ним районы, увеличится с марта за счет районного коэффициента (доплата производится автоматически);

· с марта увеличится пенсия тех, кто в предыдущем месяце (феврале) отметил 80-летие (за счёт увеличения фиксированной выплаты, входящей в состав пенсии);

· пенсионеры, у которых в феврале-2023 появились иждивенцы (нетрудоспособные члены семьи);

Фото Повышение пенсий в 2023 году: график индексаций всем группам пенсионеров по месяцам 2

· пенсионеры, которые уволились с работы в ноябре 2022 года, могут рассчитывать в марте на получение выплаты с прибавкой за все эти 3 истекших месяца;

· перерасчёт пенсий жителям новых регионов России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Щедрый апрель-2023

Ещё одна массовая индексация российских пенсий запланирована на апрель текущего года. С 1 апреля прибавку получат получатели социальных (государственных) пенсий (предполагаемый размер повышения — 3,3 %).

Перерасчётный август

С 1 августа 2023 года объединённый Социальный фонд России пересчитает пенсии работающим пенсионерам страны (за счет пенсионных коэффициентов, заработанных за предыдущий год).

Октябрь для военных пенсионеров

1 октября 2023 года придёт черед увеличения денежного довольствия военным пенсионерам (за счёт индексации выше уровня прогнозируемой инфляции).

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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