Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

С новосибирской станции Иня-Восточная отправлен первый регулярный контейнерно-контрейлерный поезд в Московскую область

Фото С новосибирской станции Иня-Восточная отправлен первый регулярный контейнерно-контрейлерный поезд в Московскую область
Фото С новосибирской станции Иня-Восточная отправлен первый регулярный контейнерно-контрейлерный поезд в Московскую область

Фото: Густаво Зырянов

Со станции Иня-Восточная в Новосибирске отправлен первый регулярный контейнерно-контрейлерный поезд по маршруту Иня-Восточная – Купавна (Московская область).Оператором сервиса является АО «Федеральная грузовая компания».

Поезд следует по установленному расписанию с гарантированным сроком доставки грузов 3,5 суток, что сопоставимо со сроком доставки автомобильным транспортом. На первоначальном этапе периодичность отправления составит 2 поезда в месяц.

Сервис предусматривает отправление поезда из 40-50 специализированных платформ, которые можно использовать для перевозок полуприцепов и крупнотоннажных контейнеров. Преимуществом этой платформы является отсутствие необходимости во вспомогательном оборудовании для крепления груза. Она свободно вмещается в основной габарит состава вместе с перевозимым полуприцепом, при этом при транспортировке обеспечивается устойчивость. Платформа адаптирована к имеющейся инфраструктуре и может курсировать без ограничений.

Технологический процесс включает загрузку полуприцепа у грузоотправителя, доставку автотягачом к месту погрузки на контрейлерную платформу, транспортировку по железной дороге до станции назначения, выгрузку полуприцепа с контрейлерной платформы и его доставку тягачом грузополучателю.

Способ транспортировки даст возможность грузовладельцам использовать новые инструменты для построения логистических цепочек.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24608
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
20223
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
17756
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15153
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
12981
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
11381
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
11186
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента