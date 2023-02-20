С новосибирской станции Иня-Восточная отправлен первый регулярный контейнерно-контрейлерный поезд в Московскую область

Фото: Густаво Зырянов

Со станции Иня-Восточная в Новосибирске отправлен первый регулярный контейнерно-контрейлерный поезд по маршруту Иня-Восточная – Купавна (Московская область).Оператором сервиса является АО «Федеральная грузовая компания».

Поезд следует по установленному расписанию с гарантированным сроком доставки грузов 3,5 суток, что сопоставимо со сроком доставки автомобильным транспортом. На первоначальном этапе периодичность отправления составит 2 поезда в месяц.

Сервис предусматривает отправление поезда из 40-50 специализированных платформ, которые можно использовать для перевозок полуприцепов и крупнотоннажных контейнеров. Преимуществом этой платформы является отсутствие необходимости во вспомогательном оборудовании для крепления груза. Она свободно вмещается в основной габарит состава вместе с перевозимым полуприцепом, при этом при транспортировке обеспечивается устойчивость. Платформа адаптирована к имеющейся инфраструктуре и может курсировать без ограничений.

Технологический процесс включает загрузку полуприцепа у грузоотправителя, доставку автотягачом к месту погрузки на контрейлерную платформу, транспортировку по железной дороге до станции назначения, выгрузку полуприцепа с контрейлерной платформы и его доставку тягачом грузополучателю.

Способ транспортировки даст возможность грузовладельцам использовать новые инструменты для построения логистических цепочек.