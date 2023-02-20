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В Кузбассе при крушении вертолёта погиб человек

Фото В Кузбассе при крушении вертолёта погиб человек
Фото В Кузбассе при крушении вертолёта погиб человек

Фото: Pixabay.com

Один человек погиб и ещё один пострадал при крушении частного вертолёта в Кемеровской области.

В Кемеровской области при крушении частного вертолёта Ми-8 погиб человек, ещё один пострадал. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, воздушное судно совершило аварийную посадку в районе горы Топхан. На борту вертолёты находились 10 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в январе в Непале в результате крушения самолёта погибли четыре гражданина России. На борту находились 53 гражданина Непала и 15 человек из семи государств. Среди пассажиров были 53 непальца и 15 иностранцев из семи государств. Одна из погибших россиянок — тревел-блогер из Москвы Елена Бадуро. Незадолго до крушения она опубликовала фото из самолёта в своих соцсетях.

Напомним, ранее самолет из Новокузнецка в Новосибирск задержали на шесть часов из-за погоды.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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