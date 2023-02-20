В небе над Новосибирском заметили солнечное гало

Фото: t.me/baranovmovie

Редкое природное явление заметили жители Новосибирска.

В Новосибирске местные жители заметили солнечное гало в небе. Фото, сделанное на фоне строящегося четвёртого моста через Обь, опубликовал телеграм-канал Baranovmovie.

Как радуга возникает, преломляясь в каплях воды, так и гало — отражение солнечного света в кристалликах льда в воздухе. Но так как лёд имеет оптически более сложную структуру, то и гало бывает более разнообразным — это кольца, полукруги и двойные кольца.

Считается, что гало возникает перед сменой погоды. Так, согласно прогнозам Gismeteo и Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу, 24 декабря, в городе ожидается потепление до 10 градусов. В воскресенье и понедельник в Новосибирске потеплеет до -6, а в последующие дни вновь похолодает — возможно, до -34 в новогоднюю ночь.