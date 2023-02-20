В Новосибирске 12-летней девочке игровой автомат не выдал iPhone

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В Новосибирске 12-летняя девочка выиграла в автомате iPhone, но получила пустую коробку.
Жительница Новосибирска пожаловалась в социальных сетях на игровой автомат в ТЦ «Река», который наглым образом обманул ее 12-летнюю дочку. Сообщение об этом появилось на странице «АСТ-54» в ВК.
Инцидент произошел вечером 19 февраля.
Женщина сообщила, что ее дочка решила сразиться с игровым автоматом и выиграла iPhone 11 Pro Max. Ребенок был в неописуемом восторге. Однако, когда девочка открыла коробку, она оказалась пуста.
Жительница областной столицы посоветовала всем держаться подальше от автоматов, назвав их «лохотронами», а также попросила помощи в привлечении к ответственности их недобросовестных владельцев.
Напомним, ранее психолог назвала иллюзию самореализации основной причиной игровой зависимости у россиян.
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