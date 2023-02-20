В Новосибирске десятки детей поучаствовали в дворовой игре в городки

Фото Алексея Лукоянова / «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске дети сыграли в городки в рамках проекта «Пойдём играть во двор. Зимний сезон» в минувшее воскресенье, 19 января.

Акция прошла в Нижней Ельцовке на улице Экваторная, 2 и 4. Более 60 детей всех возрастов учились русской народной игре под руководством тренеров из областной Федерации городошного спорта. Юным участникам показали, как правильно расставлять «городки» и метать биты.

Ребята с большим интересом вовлекались в игру. Чтобы посостязаться за лучший результат, выстраивались целые очереди. Настроение поднимали играющие на фоне хиты отечественной музыки, а также шоколадные медальки, которые давали за участие.

«У меня душа радуется, когда я вижу, что Наталья Ивановна проводит четвертый фестиваль городков во дворе. За последние 11 лет такого количества ребятишек я не видел на городошных площадках. Самое главное — что дети играют на свежем воздухе, проявляют физическую активность. Единственное — теперь бы всё это привести в систему. Если из этих 60 человек, человек 15 на сессию придёт и останется двое — это будет замечательно», — отметил вице-президент Федерации городошного спорта Новосибирской области Юрий Азбукин.

Как рассказала депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, городки решили добавить в проект «Пойдём играть во двор» в январе этого года — с их организацией помогал центр «Мир молодёжи». Результатом инициативы она осталась довольна.

«Проект мы запустили летом. Его суть в том, что мы учим детей играть в дворовые игры, приглашая их тем самым отвлечься от гаджетов. Летом у нас было 17 встреч в верхней и нижней зоне Академгородка, на которые пришло около 650 ребят. Мы решили продолжить этот проект и расширить географию: с января он реализуется на всей территории Советского района.

За прошлый месяц на встречах, где мы учили ребят зимним играм во дворе, было более 500 человек. В феврале и марте проект было решено дополнить игрой в городки — научить детей и взрослых этой старинной русской игре. На наш взгляд, получилось хорошо: ребят достаточно много и всем интересно участвовать», — заключила депутат.