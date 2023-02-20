В Новосибирске насильник напал на двух женщин в Октябрьском районе

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске ищут насильника двух женщин.
В Новосибирске предполагаемого насильника двух женщин объявили в розыск. Ориентировку разослало СУ СКР по Новосибирской области в понедельник, 20 февраля.
«Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух женщин», — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, преступления против половой неприкосновенности мужчина совершил на улицах Лескова и Короленко в Октябрьском районе 18 февраля.
Приметы разыскиваемого: возраст 35-40 лет, рост около 170 см, носит усы и бороду. Был одет в шапку черного цвета, пуховик темно-зеленого цвета. Следователи просят обратиться всех, кто владеет информацией о подозреваемом, по телефонам: 8 (383) 266-02-02 или 102.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор 71-летнему пенсионеру за изнасилование 9-летней внучки. Сибиряка приговорили к 16 годам лишения свободы.
Напомним, ранее насильник из «Берёзовой рощи» получил 7,5 лет колонии.
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