В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Депутаты новосибирского Заксобрания во втором чтении приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра.

В Новосибирске отменены прямые выборы мэра. В понедельник, 20 февраля, депутаты Законодательного собрания региона приняли проект во втором чтении. Такое же решение принято относительно выборов мэра Кольцово.

Применяться принятое нововведение будет после истечения сроков полномочий действующих мэров.

«Отметим, что выборы глав муниципалитетов депутатами по итогам конкурса применяются сегодня во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, за исключением города Новосибирска и наукограда Кольцово. Также механизм выборов мэров муниципальными депутатами используется в 13 из 14 городских округов Российской Федерации, численность населения которых превышает миллион человек, и в 12 из 13 российских наукоградов», — рассказали в правительстве региона.