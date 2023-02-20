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В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Фото В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
Фото В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Депутаты новосибирского Заксобрания во втором чтении приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра.

В Новосибирске отменены прямые выборы мэра. В понедельник, 20 февраля, депутаты Законодательного собрания региона приняли проект во втором чтении. Такое же решение принято относительно выборов мэра Кольцово.

Фото В Новосибирске отменили прямые выборы мэра 2

Применяться принятое нововведение будет после истечения сроков полномочий действующих мэров.

«Отметим, что выборы глав муниципалитетов депутатами по итогам конкурса применяются сегодня во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, за исключением города Новосибирска и наукограда Кольцово. Также механизм выборов мэров муниципальными депутатами используется в 13 из 14 городских округов Российской Федерации, численность населения которых превышает миллион человек, и в 12 из 13 российских наукоградов», — рассказали в правительстве региона.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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