В Новосибирске водитель и кондуктор избили пассажира и сломали ему нос из-за замечания

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске водитель и кондуктор одного из городских маршрутов били пассажира ногами по голове

Житель Новосибирска стал жертвой нападения прямо в общественном транспорте. Вечером 17 февраля на него напали и жестоко избили водитель и кондуктор автобуса №18. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент. Новосибирск».

По словам пострадавшего, на улице Кирова автобус попал в ДТП. Когда водитель начал грубо выгонять пассажиров из салона, они попросили вернуть деньги за проезд. Водитель отказался. Один из пассажиров попытался указать экипажу автобуса на недопустимость такого поведения. При этом он почувствовал, что от обоих пахло спиртным. Когда мужчина попытался выяснить, почему водитель вышел на маршрут в состоянии алкогольного опьянения, он получил удар головой в нос. После этого водитель закрыл двери автобуса и вместе с кондуктором принялся избиваться оставшегося в салоне автобуса пассажира. Били его довольно жестоко, в том числе ногами по голове.

«Натешевшись», водитель и кондуктор открыли двери и вытащили свою жертву на улицу. Приехавшая на место происшествия бригада «скорой помощи» зафиксировала у мужчины сотрясение мозга, перелом носа и пальца. Он написал заявление в полицию.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в 33-летний житель сибирской столицы подал заявление в Отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску по этому факту. Все участники конфликта установлены. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, Проводится проверка.

Напомним, ранее в Новосибирской области кондуктор высадила из автобуса №227 15-летнего подростка за отказ сделать перевод через приложение.

