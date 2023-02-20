Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске Заксобрание в первом чтении приняло закон об отмене прямых выборов мэра

Фото В Новосибирске Заксобрание в первом чтении приняло закон об отмене прямых выборов мэра
Фото В Новосибирске Заксобрание в первом чтении приняло закон об отмене прямых выборов мэра

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В понедельник, 20 февраля, Заксобрание Новосибирской области рассмотрело законопроект об отмене прямых выборов мэра.

На проходящей 20 февраля сессии Законодательного Собрания Новосибирской области депутаты большинством голосов поддержали законопроект, предусматривающий избрание мэров Новосибирска и Кольцова муниципальными депутатами по итогам конкурса, в первом чтении.

Проект закона ожидаемо вызвал оживленную дискуссию, в итоге его поддержали большинство фракций в Законодательном Собрании и независимых депутатов. Принятый порядок избрания будет применяться только после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований. Сегодня он действует во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, за исключением города Новосибирска и наукограда Кольцово.

Фото В Новосибирске Заксобрание в первом чтении приняло закон об отмене прямых выборов мэра 2

Напомним, законопроект внесла группа из десяти депутатов, в состав которой вошли представители разных партий и независимый парламентарий. Перед этим соответствующая инициатива была рассмотрена и единогласно поддержана Общественной Палатой региона.

Представляя проект закона, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению заксобрания Игорь Умербаев сообщил: «Избрание главы местного самоуправления представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в качестве приоритетного способа формирования данного института публичной власти на уровне городского округа, убедительно демонстрируют результаты анализа законодательства других субъектов Российской Федерации. Так, в 13 из 14 городских округов, численность населения которых превышает 1 млн. человек, главы муниципалитетов избираются представительным органом по результатам конкурса, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, и только в Новосибирске – на муниципальных выборах. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении наукоградов: 12 из 13 глав наукоградов, за исключением главы Кольцово Новосибирской области, избираются представительным органом».

Также Игорь Умербаев предложил депутатам рассмотреть законопроект сегодня в двух чтениях.

Второе чтение законопроекта состоится сегодня же. Но, учитывая настрой депутатов, причин сомневаться в том, что закон будет утвержден окончательно, нет.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24612
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
20225
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
17756
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15153
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
12986
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
11385
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
11187
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента