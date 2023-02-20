В Новосибирске загорелась опора четвертого моста через Обь

Фото: АСТ-54
Жители Новосибирска сняли на видео возгорание на строящемся четвёртом мосту.
Новосибирцы сняли на видео огонь на одной из опор строящегося четвёртого моста через Обь. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
Предположительно, видео снято вечером в понедельник, 20 февраля.
Под публикацией новосибирцы предполагают, что огонь может быть связан с работами, проводимыми на мосту. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пока не комментировали видео.
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