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В Новосибирске загорелась опора четвертого моста через Обь

Фото В Новосибирске загорелась опора четвертого моста через Обь
Фото В Новосибирске загорелась опора четвертого моста через Обь

Фото: АСТ-54

Жители Новосибирска сняли на видео возгорание на строящемся четвёртом мосту.

Новосибирцы сняли на видео огонь на одной из опор строящегося четвёртого моста через Обь. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Предположительно, видео снято вечером в понедельник, 20 февраля.

Под публикацией новосибирцы предполагают, что огонь может быть связан с работами, проводимыми на мосту. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пока не комментировали видео.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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