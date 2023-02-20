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общество

Волонтёры крупного банка поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»

Фото Волонтёры крупного банка поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»
Фото Волонтёры крупного банка поддержали проект «Финансовая грамотность для детских домов»

Фото: pixabay.com

За последние три года 126 волонтёрских команд из Сбербанка и 25 команд из внешних организаций помогли воспитанникам детских домов получить полезные знания в области финансовой грамотности. Программа действует в 46 регионах России, а её участниками стали дети из 83 детских домов.

В регионах присутствия Сибирского банка в прошлом году в проекте приняли участие 10 детских домов и почти 140 детей. Им помогали почти 50 волонтеров-сотрудников банка. В Новосибирске к проекту подключились 4 учреждения и 50 детей, волонтерами проекта стали 20 сотрудников банка. Каждый волонтёр программы проходит подготовку на специальной цифровой платформе, где осваивает методологические и образовательные навыки для взаимодействия с воспитанниками учреждений. Это позволяет системно подготовить ребёнка к жизни за пределами детского дома, помогает с основами финансовой и правовой грамотности, даёт возможность уберечься от действий мошенников.

Волонтёрская программа по финансовой грамотности для воспитанников детских домов реализуется компанием в партнёрстве с Благотворительным фондом банка «Вклад в будущее», эксперты которого разработали методические материалы и сценарии занятий.

Марина Михайлова, программный директор БФ «Вклад в будущее»:

«В наших ближайших планах — развитие отношений с участниками проекта и после выпуска из детского дома. С помощью передачи знаний об основах финансовой и правовой грамотности мы хотим сопроводить ребят на первых шагах их взрослой жизни».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«Волонтерство – одна из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры. Выпускники детских домов – одна из самых уязвимых для мошенников категорий населения, и проект по повышению их финансовой грамотности стал для нас особенным. Я очень благодарен коллегам, которые регулярно посещают различные детские учреждения по всей Сибири и проводят такую важную просветительскую работу».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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