Выходной на 23 Февраля: график нерабочих дней в феврале 2023 года

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В нынешнем году в феврале нас ждёт сокращённая рабочая неделя. Из семи дней рабочих только три. Подробности ниже.

Укороченная рабочая неделя в России стартует 20 февраля 2023 года. Согласно Производственному календарю, заранее утверждённому Правительство страны, рабочими днями на праздничной неделе станут: понедельник, вторник и среда (20, 21 и 22 февраля соответственно).

Вместе с Защитниками Отечества страна будет праздновать и отдыхать от рабочих будней в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в период с 20 по 26 февраля 2023года.

Кроме того, предпраздничный рабочий день 22 февраля 2023 года будет сокращён на один час.

Соотношение февральских рабочих и выходных дней в последний зимний месяц выглядит следующим образом:

· рабочих дней – 18,

· выходных дней — 10 (включая праздничные даты 23 и 24 февраля).

Однако, «растянуть» выходные на 23 февраля удастся не всем работающим россиянам. Вышеописанная схема праздничных дней, по распоряжению Минтруда РФ, действительна только для пятидневной рабочей недели. «Шестидневникам» придётся прерваться на субботу 25 февраля.

Отметим, 24 февраля 2023 года стал нерабочим днем за счет переноса выходного с 1 января 2023.

Кстати, в марте текущего года длинных каникул у россиян не предвидится – 8 марта в 2023 году выпадает на среду, а это значит, что перенос выходных не предусмотрен.

Кроме «мужского» праздника, во второй половине феврале нынешнего года можно отметить и другую дату. К примеру, 21 февраля считается Международным днем родного языка. Праздник достаточно молодой. Его утвердили в ООН, чтобы напомнить о том, как важно сохранять культурное и языковое разнообразие в мире.