Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию

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Традиционно трансляцию прямого эфира Послания президента России к Федеральному собранию проводит Первый канал. На каких ещё площадках и ресурсах можно увидеть мероприятие – в этом материале.

Дата ежегодного Обращения главы страны к Парламенту запланирована и официально заявлена на 21 февраля 2023 года. Доподлинно известно, что проходить мероприятие будет в Гостином дворе.

На повестке дня, по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, будут стоять вопросы текущей обстановки в стране, в том числе в экономике и социальной сфере. В текущий момент формируется специальный список приглашенных. Ожидается, что участниками мероприятия станут россияне, занятые военной службой в рамках специальной военной операции на Украине, сказали в Кремле.

Кроме Первого канала, осуществлять прямую телетрансляцию президентского Послания будут и другие федеральные каналы: «Россия 1» и НТВ. Время выступления Путина запланировано с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

Традиционно на оглашение послания президента России приглашаются члены Федерального собрания, политические и общественные деятели, представители традиционных конфессий, руководители крупнейших средств массовой информации.

Не всем законотворцам удастся лично послушать общение президента страны. За неделю до мероприятия депутаты Государственной Думы сдали тесты на коронавирус. Из 370 человек, прошедших процедуру, у 15 выявили признаки заболевания. Диагностика поставила под угрозу их присутствие на выступлении.

Ранее, в среду 15 февраля 2023 года стало известно, что аккредитацию на послание российского президента не получат иностранные СМИ из недружественных стран. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, журналисты из недружественных стран смогут работать благодаря трансляции послания, которая будет идти в прямом эфире.

При этом представители СМИ из дружественных государств аккредитацию на участие в мероприятии уже получили.

В последний раз российский президент обращался к парламенту в апреле 2021 года, а в прошлом 2022 году его перенесли после начала СВО. Говоря тогда о причинах такого решения, президент России заявил, что необходимо время для дополнительного анализа ситуации.