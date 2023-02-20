Зеркальный Апокалипсис: что произойдёт 23.02.2023

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Астрологи и нумерологи уже назвали 23 февраля текущего года самым необыкновенным днём последнего зимнего месяца. Честно заявили эксперты о готовности и к хорошему, и к плохому.

График зеркальных дат

Предыдущая энергетически мощная зеркальная дата случилась на Земле 22 февраля прошлого 2022 года. По заверениям нумерологов таких редких дней встречается мало. По их расчётам, в ближайшем горизонте нашего будущего зеркальных дат очень мало:

· 03.02.2030, 13.02.2031 и 23.02.2032;

· 04.02.2040, 14.02.2041 и 24.02.2042;

· 05.02.2050, 15.02.2051 и 25.02.2052;

· 06.02.2060, 16.02.2061 и 26.02.2062;

· 07.02.2070, 17.02.2071 и 27.02.2072;

· 08.02.2080, 18.02.2081 и 28.02.2082;

· 09.02.2090, 19.02.2091 и 29.02.2092 (в 2092 году будет 29 февраля).

До остальных доживут только наши потомки. 13 февраля 2031 года и 23 февраля 2032 будут точно мистическими, заверили эксперты.

Перемены могут быть разными

Астрологи предупреждают, что новый зеркальный день 23 февраля 2023 года абсолютно точно принесёт глобальные перемены в судьбы людей и всего мира в целом. Но какими станут эти кардинальные изменения, зависит, вы не поверите, от нас самих и нашего внутреннего состояния. А оно (внутреннее состояние) поддаётся контролю.

Если говорить коротко и просто, то внутренний настрой в этот день направит вас либо в негативное разрушительное русло судьбы, либо в позитивное и щедрое. Исходя из ваших собственных эмоций и мыслей, проложится и ваш дальнейший путь: будете излучать агрессию, скандалить, злиться, обижать окружающих – получите тоже самое в утроенном размере; если же возьмёте эмоции и мысли под контроль, направив их в созидательное русло (или хотя бы нейтральное), то судьба ваша станет чище и щедрее.

Не без мистики

В подобные даты происходят невероятные, мистические события. Их влияние на жизнь человека тоже будет зависеть от его реакции и восприятия. Нумерологи убеждены, что каждый отдельный человек (личность) может усилить или ослабить магические тенденции.

По энергии и настрою зеркальную дату 23.02.2023 можно сравнить с новогодней ночью: если верить в чудеса, то они появятся. Не стоит забывать о том, что наши мысли материальны и это уже научно доказанный факт.

Как сказала моя мудрая мама, читая черновик этой публикации: «Помимо своего личного, нам всем в этот день нужно подумать о том, чтобы быстрее настал мир и все были здоровы».

Что нужно делать в зеркальную дату

· Составлять планы, строить проекты и мечтать.

· Благоприятны любые процедуры для красоты и здоровья.

· Провести день с любимыми и близкими по духу людьми.

· Помириться с теми, с кем в ссоре.

· Для тех, кто истинно верует, это хороший день для просьб к Богу.

· Отличное время для медитаций, духовных практик.

Не стоит в этот день плакать и грустить, смотрите на мир с улыбкой, и он ответит вам тем же.

Чего нельзя делать в зеркальную дату

· Ругаться и ссориться.

· Вступать в конфликтные ситуации.

· Выяснять отношения.

· Нецензурно выражаться.