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Житель Новосибирска симулировал приступ эпилепсии перед охранником бизнес-центра

Фото Житель Новосибирска симулировал приступ эпилепсии перед охранником бизнес-центра
Фото Житель Новосибирска симулировал приступ эпилепсии перед охранником бизнес-центра

Фото: «Гвардия»

В Новосибирске мужчина попытался попасть в нетрезвом виде в бизнес-центр и притворился больным.

Новосибирец симулировал приступ эпилепсии в бизнес-центре на Вокзальной магистрали. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия». Инцидент произошёл утром 18 февраля.

По данным агентства, молодой человек вошёл в центр и при виде охранника по неизвестной причине решил симулировать болезнь.

«Увидев на входе охранника, парень продемонстрировал приступ эпилепсии – аккуратно лёг на пол, закатил глаза и пустил слюни. Охранник усомнился в болезни, и вызвал в бизнес-центр не скорую, а ГБР-75», — сообщили в «Гвардии».

На место прибыли гвардейцы, которые вывели мужчину из бизнес-центра.

Напомним, ранее в Новосибирске два наряда ГБР утихомиривали буйных посетителей "Руки ВВерх Бара".

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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