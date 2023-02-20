Житель Новосибирска симулировал приступ эпилепсии перед охранником бизнес-центра

Фото: «Гвардия»

В Новосибирске мужчина попытался попасть в нетрезвом виде в бизнес-центр и притворился больным.

Новосибирец симулировал приступ эпилепсии в бизнес-центре на Вокзальной магистрали. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия». Инцидент произошёл утром 18 февраля.

По данным агентства, молодой человек вошёл в центр и при виде охранника по неизвестной причине решил симулировать болезнь.

«Увидев на входе охранника, парень продемонстрировал приступ эпилепсии – аккуратно лёг на пол, закатил глаза и пустил слюни. Охранник усомнился в болезни, и вызвал в бизнес-центр не скорую, а ГБР-75», — сообщили в «Гвардии».

На место прибыли гвардейцы, которые вывели мужчину из бизнес-центра.

Напомним, ранее в Новосибирске два наряда ГБР утихомиривали буйных посетителей "Руки ВВерх Бара".