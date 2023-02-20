Жительница Югорска мечтала о доходе, но попалась на уловку мошенников

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В полицию Югорска обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Женщина лишилась 43 500 рублей во время продажи собственной магнитолы.

В полицию Югорска обратилась 28-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Как выяснилось, потерпевшая лишилась 43 500 рублей во время продажи собственной магнитолы, пишет ugra-news.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что югорчанка разместила объявление на сайте бесплатных объявлений о продаже автомагнитолы стоимостью 14 500 рублей. Вскоре с ней связалась девушка, уточнила актуальность продажи и сказала, что уже оплатила товар и хочет получить его курьерской доставкой. Однако для этого покупательнице была нужна электронная почта, чтобы отправить ссылку для получение средств, на что пострадавшая согласилась.

Спустя время заявительнице пришло электронное письмо со ссылкой. Перейдя по ней, женщина ввела номер карты, срок действия, а также три цифры на обратной стороне. После чего ей на номер телефона приходил код, но операция не проходила. В итоге женщина попыталась получить средства несколько раз, и когда у нее не получилось это сделать в третий раз, потерпевшая увидела, что с ее карты списано 43 500 рублей.

Как рассказывает женщина, она попросила, чтобы ей вернули денежные средства, но когда ей пришло сообщение с кодом еще на сумму 42 000 рублей, только тогда она поняла, что это мошенники и заблокировала карту. Общая сумму ущерба составила 43 500 рублей.

Напомним, мошенники начали звонить с клонов российских номеров.