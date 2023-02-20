Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жительница Югорска мечтала о доходе, но попалась на уловку мошенников

Фото Жительница Югорска мечтала о доходе, но попалась на уловку мошенников
Фото Жительница Югорска мечтала о доходе, но попалась на уловку мошенников

Freepik, authors: anyaberkut

В полицию Югорска обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Женщина лишилась 43 500 рублей во время продажи собственной магнитолы.

В полицию Югорска обратилась 28-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Как выяснилось, потерпевшая лишилась 43 500 рублей во время продажи собственной магнитолы, пишет ugra-news.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что югорчанка разместила объявление на сайте бесплатных объявлений о продаже автомагнитолы стоимостью 14 500 рублей. Вскоре с ней связалась девушка, уточнила актуальность продажи и сказала, что уже оплатила товар и хочет получить его курьерской доставкой. Однако для этого покупательнице была нужна электронная почта, чтобы отправить ссылку для получение средств, на что пострадавшая согласилась.

Спустя время заявительнице пришло электронное письмо со ссылкой. Перейдя по ней, женщина ввела номер карты, срок действия, а также три цифры на обратной стороне. После чего ей на номер телефона приходил код, но операция не проходила. В итоге женщина попыталась получить средства несколько раз, и когда у нее не получилось это сделать в третий раз, потерпевшая увидела, что с ее карты списано 43 500 рублей.

Как рассказывает женщина, она попросила, чтобы ей вернули денежные средства, но когда ей пришло сообщение с кодом еще на сумму 42 000 рублей, только тогда она поняла, что это мошенники и заблокировала карту. Общая сумму ущерба составила 43 500 рублей.

Напомним, мошенники начали звонить с клонов российских номеров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

1

Теги

полиция
деньги
продажа
мошенники
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24876
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
20524
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
17988
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15280
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13422
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
11755
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
11309
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента