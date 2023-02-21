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Банки наращивают выдачу ипотеки

Фото Банки наращивают выдачу ипотеки
Фото Банки наращивают выдачу ипотеки

Фото: pixabay.com

По данным пресс службы ВТБ (ПАО) наблюдается увеличение спроса на ипотеку в феврале. С начала месяца клиенты банка оформили свыше 10 тысяч жилищных кредитов на 55 млрд рублей, что на 20% превышает результат за весь январь. По оценке банка, до конца февраля активность ипотечных заемщиков продолжит расти.

«В феврале ипотечные заемщики увеличили спрос на ипотеку: текущие продажи уже на 20% превышают итоговые показатели января, а по результатам всего месяца мы ожидаем прирост минимум в 1,5 раза. Схожую тенденцию мы наблюдаем по всему рынку, основные факторы – большой выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также предложения в рамках субсидированных программ застройщиков. При этом результат февраля этого года может оказаться ниже прошлогоднего уровня, когда львиная доля продаж была сформирована на последней неделе месяца в ожидании резкого роста ставок по кредитам», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По прогнозам банка, в целом в 2023 году выдачи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет двигателем всего розничного кредитования, портфель которого в этом году может превысить 30 трлн рублей с учетом секьюритизации. Основной спрос ипотечных заемщиков будет фокусироваться в сегменте вторичной недвижимости – по оценке банка, на готовые объекты будет приходиться примерно 6 из 10 кредитов на рынке.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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