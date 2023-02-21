Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Доля валютных пассивов россиян составит менее 10% в текущем году

Фото Доля валютных пассивов россиян составит менее 10% в текущем году
Фото Доля валютных пассивов россиян составит менее 10% в текущем году

Фото: pixabay.com

Розничный портфель сбережений в иностранной валюте в российских банках за 2023 год уменьшится на 8-9%, а его доля в общем объеме пассивов физлиц снизится до 9%. На фоне снижения интереса к доллару США и евро продолжит расти спрос на депозиты в альтернативных валютах.

По оценкам ВТБ, на конец 2022 года доля валютных сбережений в общем портфеле классических розничных пассивов банка снизилась вдвое и составила 11%. В этом году тренд продолжится, и доля валюты в общем объеме привлечений скорректируется до 9%.

Аналогичный тренд будет наблюдаться в целом по банковской системе. По прогнозам, общий портфель классических сбережений физлиц в российских банках за год увеличится на 5,9%, до 38,78 трлн рублей, при этом доля валютных депозитов и счетов в нем уменьшится до 9%.

«Околонулевые ставки по депозитам в классических валютах в 2023 году приведут к снижению интереса россиян к этим инструментам. После завершения срока валютных вкладов розничные клиенты будут переводить средства в рублевые инструменты, а также в депозиты в альтернативных валютах. По нашим прогнозам, существенно – в 1,5 раза – вырастет спрос на вклады в китайских юанях. Кроме того, можно ожидать увеличения интереса россиян к вложениям в других иностранных валютах и альтернативным финансовым инструментам, например, драгоценным металлам», – отмечает Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По оценкам эксперта, в целом объем розничных сбережений в банке в 2023 году будет расти быстрее рынка. Наибольший рост спроса продемонстрируют вклады до 6 месяцев: банк фиксирует возвращение внимания клиентов к коротким и среднесрочным депозитам. В январе на вклады сроком 3-6 месяцев пришлось около 80% розничных депозитов. И интерес к таким вкладам в первом полугодии сохранится.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25299
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21162
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
20658
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18462
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15473
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13695
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12013
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека