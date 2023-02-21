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общество

Эксперты прогнозируют восстановление рынка факторинга в 2023 году

Фото Эксперты прогнозируют восстановление рынка факторинга в 2023 году
Фото Эксперты прогнозируют восстановление рынка факторинга в 2023 году

Фото: pixabay.com

По итогам 2022 года рынок факторинга не показал рост впервые за последние шесть лет. Повышенная неопределённость на рынках и изменение условий ведения бизнеса для ряда крупных предприятий промышленности, увеличили риски для компаний-факторов, сообщила пресс-служба ВТБ. При этом произошла внутренняя рокировка и перераспределение портфелей в первой пятерке компаний, в основном за счет давления по цене по отдельным крупным тендерам в нефтяной, металлургической и транспортной отраслях.

Основными драйверами на рынке факторинга в 2023 году станут развитие торговли с дружественными странами в национальной валюте, привлечение на рынок новой ликвидности через инструменты ЦФА и укрепление логистических связей и цепочек поставок, которые начали формироваться в прошлом году. Это позволит рынку перейти к росту по итогам 2023 года.

«Вопреки снижению портфеля и объемов финансирования мы подошли к началу нынешнего года в оптимальной форме благодаря обозначенным еще в 2021 году среднесрочным приоритетам, когда фокус нашего внимания сместился с объемов портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на развитие новых рынков и направлений. В этому году мы планируем усилить позиции в сегменте малого и среднего бизнеса благодаря интеграции успешного опыта Открытия Факторинг в периметр нашей группы компаний, продолжим развивать направления ЦФА, ABL-финансирования и Supply Chain Finance», – комментирует Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

В отличие от классического факторинга, где финансирование обеспечено денежными требованиями, ABL-финансирование – это финансирование, обеспеченное физическим активом. Фактор приобретает у продавца товар, когда нужно стимулировать продажи, или закупает и держит на балансе специальной ABL-компании необходимый объем запасов клиента, если ему нужно повысить надежность закупок и гарантировать наличие сырья на складе.

Supply Chain Finance – это комплексные программы финансирования поставщиков. Они позволяют организовать финансирование неограниченного количества малых поставщиков крупного заказчика в упрощенном режиме под его безусловную ответственность. Таким образом, у фактора нет необходимости в проверке тысяч небольших компаний, а цепочки поставок у заказчика сохраняют стабильность благодаря своевременным расчётам с поставщиками.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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