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Губернатор и депутаты Новосибирской области заслушают послание президента Путина 21 февраля

Фото Губернатор и депутаты Новосибирской области заслушают послание президента Путина 21 февраля
Фото Губернатор и депутаты Новосибирской области заслушают послание президента Путина 21 февраля

Фото: Олег Иванинский/ВК

Новосибирские политические деятели наблюдают за посланием президента Владимира Путина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совместно с депутатами от региона заслушают послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. Фото опубликовал депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский в соцсетях.

Послание главы государства заслушают также сенатор Александр Карелин, депутат Виктор Игнатoв, экс-губернатор сенатор Владимир Городецкий и другие.

Президент России Владимир Путин обратится с послание в Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. Это будет уже 18-е по счету обращение российского лидера к ФС. Трансляция с мероприятия начнется в 16:00 по новосибирскому времени. Видео будет доступно также на сайте Сиб.фм: перед началом просмотра обновите, пожалуйста, страницу браузера.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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