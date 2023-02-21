Интернет в частный дом: как жить в уединении и оставаться на связи

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Жители частного сектора часто становятся оторванными от внешнего мира, ведь далеко не у всех интернет-провайдеров есть возможности для работы на этих территориях. Сиб.фм нашёл решение для тех, кто предпочитает жить в собственном доме и желает всегда оставаться на связи.

Мир без интернета?

Природа, собственные тихие уголки, свежий воздух — всё это делает жизнь в частном секторе особенно прекрасной. Однако даже в прогрессивном 2023 году не всегда просто оставаться на связи с внешним миром. Например, некоторые жители таких отдалённых территорий не имеют возможности пользоваться интернетом. Почему? Дело в том, что не у всех провайдеров есть для этого техническая возможность. Протягивание кабеля в частный сектор — довольно трудоёмкий процесс. Для этого нужно специальное оборудование и специалисты, умеющие с ним работать.

Так что же делать людям, предпочитающим жить в собственных домах, а не в многоэтажках? Выход из этой ситуации уже предлагают ведущие российские провайдеры.

Скорость и способ подключения

Согласно исследованию портала Ookla, средняя скорость домашнего интернета в РФ в январе 2023 года чуть ниже 100 Мбит/с. Её хватает, чтобы выполнить повседневные задачи небольшой семьи: быстро скачать файлы, посмотреть фильм в хорошем качестве, пройти онлайн-игру и так далее. Эта скорость соединения доступна и жителям частного сектора.

Так, провайдер «Сибирский медведь» предлагает скорость от 50 до 1000 Мбит/с. В январе 2023 года компания возглавила список самых быстрых по версии портала JustConnect. Она уже поставляет интернет в 150 городов и посёлков страны. Второе место в рейтинге занимает «Ростелеком» со скоростью до 500 Мбит/с, третье — «Сибирские сети» (500 Мбит/с). Так что оставаться на связи уже возможно. Как? С помощью оптоволокна. По мнению представителей компании «Сибирский медведь», это самый современный и оптимальный вариант подключения интернета. Кроме того, он даёт возможность подключить цифровое телевидение, видеонаблюдение.

Жизнь в частном секторе — это собственный уютный уголок, созданный в полном соответствии с вашими предпочтениями. Это комфорт и круглосуточный доступ в медиапространство. Прогресс не останавливается, и теперь, чтобы протянуть интернет в частный дом, достаточно просто оставить заявку провайдеру!